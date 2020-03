La primera vez siempre es especial. Conforme se acerca la fecha uno piensa día tras día cómo será esa primera vez. Es inevitable. Quien escribe estas líneas pudo cumplir una de sus ilusiones. La ciudad que acoge al aquí firmante durante el curso académico sería la capital del fútbol sala nacional durante cuatro días. Una oportunidad única. Así, uno que tanto ama este deporte no dudó en sacar su abono para la Copa. Apenas llevaban estos unos minutos en venta cuando el autor de estas líneas se hizo con este. La magia del fútbol sala sobre la pista del Martín Carpena. Poder ver en acción al que para uno es el mejor jugador del mundo, más tratándose de su última temporada en España. Un total de siete encuentros contemplados, 280 minutos viendo lo que acontecía sobre el 40x20. Aunque no solo se trata de lo acontecido durante el parqué. Resulta indescriptible ver a la hinchada de un equipo que no jugaba en ese momento, incluso ya eliminado, animando el ambiente. Quien no esté acostumbrado a este deporte quizá no lo comprenderá. Pero es la magia de este deporte. Un deporte en el que la tónica habitual es el disfrute con independencia de los colores de cada uno. Un deporte en el que hasta el último instante puede pasar cualquier cosa. Así, Catela daba el pase para semifinales al Viña Albali Valdepeñas cuando restaban 24 segundos. Un torneo en el que el FC Barcelona Lassa campeonó, pero en el que Viña Albali Valdepeñas se proclamó como la auténtica revelación. En su primera participación copera se plantaron en la finalísima. Saltaba la sorpresa en semis, dejando en la cuneta a todo un Movistar Inter. Un equipo, el manchego, arropado por una de las mejores hinchadas a nivel nacional y que se dejó notar durante toda la Copa. Sin duda, una experiencia inolvidable. Tocará repetir.