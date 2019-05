En el par de elecciones que tenemos este mes, la inmigración en Almería tiene su peso, por activa y por pasiva. Por activa porque los ciudadanos europeos y otros doce países votan. No pierda el tiempo los candidatos con argentinos o venezolanos. No votan, salvo que tengan doble nacionalidad, que entonces sí que conviene darles pulseras con el logo. La importancia viene del número y de donde residen. Agrupados valen más. En concreto ciudadanos rumanos y británicos. Son elecciones con una mayor división del voto, todo elector cuenta. Los vaticinios basándonos en los resultados de las generales, sin votante foráneo, hay que tomarlos como un entretenimiento. Por pasiva, la inmigración es mucho más importante. El 22% de los trabajadores de alta en Seguridad Social de Almería son extranjeros, que superan el 65% en el sistema especial agrario. Actualmente hay más trabajadores afiliados a la Seguridad Social que nunca y, al tiempo, más cotizantes extranjeros, 65.500. Una idea: en Nuremberg existe un Consejo de Integración e Inmigración. Objetivo: mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de origen extranjero, promover la convivencia y la igualdad de todas las personas en la ciudad (dicen ellos) y se elige con el voto de esos residentes extranjeros. En nuestras elecciones locales, los marroquíes, por ejemplo, no votan, y son 50.000 censados. En El Ejido o Roquetas. ¿No facilitaría la convivencia un Consejo así? ¿No sería una forma de sentirse parte de la ciudad?