Extremos y extremismos

Los extremos puros en el fútbol han muerto, sepultados por los llamados carrileros. Los Gento, Argote o López Ufarte son hoy antigüedades. No hay extremos al uso, pero los extremismos están más presentes que nunca. Es el veneno del deporte-rey. Su pimienta y picante. No hay actividad más ciclotímica que la de pegar patadas a un balón en pantalón corto, deporte que transita del placer por jugarlo al deber de ganar. Ganar no es lo más importante. Es lo único importante. Se puede ganar muchas veces, pero no siempre. No es posible. Cuanto más partidos se ganan, más cerca se está de la derrota. La UDA es el último ejemplo. Después de cinco triunfos y dos empates, ha encadenado dos derrotas y otra igualada. El personal rojiblanco no lo entiende y busca explicaciones y remedios, terapias de grupo en las redes sociales o medicación. Muchos se creían haber tocado la cima del mundo. Y, de repente, se han caído de la nube. No se lo quieren creer, pero es así. La UDA es un equipo más. Gana, pierde y empata como el resto. Los ricos también lloran y hay estrellas que se estrellan contra su falta de ritmo, adaptación y compromiso. Es fútbol, para bien o para mal. No hay trampa ni cartón. Los rojiblancos no tienen ningún Messi en su plantilla. Nadie es más importante que todos juntos. Los millones llaman la atención, pero este deporte es asociación y para triangular se necesita a más de uno. Pero siempre hay motivos para el optimismo. Les dejo uno: "Entrar entre los seis primeros no es difícil". La frase es de Carlos Terrazas, bilbaíno con cerca de 750 partidos en 25 temporadas, quien ejerce de primer entrenador, manager y responsable de la cantera del Hogar Alcarreño, de Regional Preferente de Castilla-La Mancha, que le ha fichado por 6 temporadas para hacerlo profesional.