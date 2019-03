FF debe ser el siguiente

Almería, 7 de marzo de 2019. Estimado Piñeiro, ahora que la dirección deportiva parece haberse animado a tomarle el pulso a las renovaciones debería continuar con Fran Fernández. Más que nada por no empezar la casa por el tejado. Está bien asegurarse un valor de futuro como Iván Martos, canterano a todos los efectos pues lleva seis años en Almería, pero no podemos obviar que el gran artífice de la resurreción es el entrenador almeriense, pues donde tantos otros se estrellaron, él ha sabido sacar petróleo. Quiero creer que ya se han producido los primeros contactos y que en la negociación no se le escatimará a FF lo que se ha ganado en el campo. Sería bonito tenerlo todo listo para anunciar su continuidad el día que se sumen los 50 puntos. Después deberían seguirle pilares como René (a Alberto también lo metería en el pack), intentar retener a Saveljich, ejercer la opción de compra por Ibiza y echar el resto por Real.