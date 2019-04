FF era y es el hombre

Londres, 11 de abril de 2019. Estimado Navarro, nos visita el Nástic que dirige Enrique Martín, el favorito de Alfonso García el verano pasado para hacerse cargo del equipo. El técnico navarro, que seguramente vio el proyecto que se le venía encima, prefirió esperar a otro al tiempo que al Almería no le quedaba más remedio que darle las riendas al único dispuesto a cogerlas. No podemos estar más agradecidos a Fran Fernández. El almeriense no solo le ha dado sentido al proyecto low cost de Alfonso, sino que le he dado valor y lo ha colocado en una situación inimaginable hace 8 meses. Es cierto que el play-off se ha convertido en una utopía, aunque no tengo claro que vayan a bajar el pistón y dejen de intentarlo. Una cosa sí está clara, haya o no play-off, la temporada habrá sido un éxito y buena parte de culpa la tendrá FF. No ofrecerle una renovación digna, más que merecida, sería un insulto. Pero claro, qué vas a esperar de un presidente al que no se le ha escuchado una palabra amable hacia su técnico en todo el año…