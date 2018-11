FF se ha pasado de frenada

El dijo el otro día Raúl Piñeiro, yo también soy uno de los aludidos por lo que dijo Fran Fernández tras del 2-1 frente al Sporting. De todos es sabido, y FF es el primero que tiene conocimiento de ello, Fran nunca fue la primera opción de Alfonso García para dirigir al equipo esta temporada y tras varios descartes, apostó por el entrenador que en más de una ocasión le sacó la castañas del fuego al presidente. Todos sabemos que esta plantilla es de 'low cost' y que allá por los meses de julio y agosto, cuando fuimos conociendo a los diecisiete jugadores que incorporó el club para formar la primera plantilla rojiblanca, muchos éramos los que nos llevábamos las manos a la cabeza, después de que el equipo llevara tres temporadas salvándose en la última jornada. Alfonso García puso en manos de Fran a un equipo carente, en su mayoría, de experiencia en la categoría y que a tenor de lo que se iba a encontrar -Alfonso lo repitió en más de una ocasión y todos coincidíamos con su discurso de que esta temporada la Segunda División iba a ser durísima- y veíamos a una plantilla que las iba a pasar canutas para poder competir al nivel que exigía la competición, sencillamente por los futbolistas que había ido incorporando, y a buen seguro que muchos de los aficionados que hoy se sienten orgullosos de su equipo, porque es para estarlo, también pensaban lo mismo.

Si este equipo está rindiendo como lo está haciendo es solo y exclusivamente gracias a Fran Fernández, y todos lo hemos dicho, uno más alto y otros más bajo, pero todos coincidimos en que el gran secreto de cómo está funcionando este Almería es obra de FF, que se lo ha ganado a pulso con su trabajo y su empeño diario.

De ahí que piense que el otro día FF se pasó de frenada y que debería de haber medido un poco más su discurso porque ese no es el Fran Fernández que yo conozco, cuando no olvidemos que la temporada pasada, tras reivindicar los que todos pedíamos, que no era otra cosa que darle una oportunidad a la gente de la casa -con Lucas Alcaraz en la grada- recibió un tirón de orejas del club por sus palabras que todos, absolutamente todos rubricamos y nos adherimos a ellas.