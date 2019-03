FF: radiografía de un líder

Saveljich y sus compañeros celebraban el gol de la victoria cuando la realización del partido mostró cómo vivió ese momento, desde unos instantes antes, el entrenador rojiblanco. Se vio a Fran con su gesto serio y concentrado, y cómo ese gesto se mantiene prácticamente igual, impasible, salvo un leve movimiento en su mirada, una vez logrado el gol, al tiempo que el resto del banquillo salta como loco y se superponen en el plano. Esa imagen me hacía reflexionar y valorar las virtudes de líder que sin duda tiene el técnico almeriense, que con su trabajo, poco reconocido y valorado por el presidente, ha conseguido que este equipo, que allá por el mes de agosto, cuando visitó al Cádiz, tenía demasiadas incógnitas y parecía firme candidato al descenso, hoy sea un firme aspirante a la promoción de ascenso, acumulando puntos y triunfos visitantes en estadios tan históricamente imposibles para nosotros como el Tartiere de Oviedo, Los Pajaritos de Soria o La Romareda de Zaragoza. FF, como buen líder que es, tiene esa habilidad necesaria para regular sus emociones que demostró en tierras aragonesas. Pero su capacidad de liderazgo va mucho más allá. Fran tiene esa conciencia de sí mismo y de su equipo, sabedor de sus virtudes y defectos, que hacen que sea capaz de sacar lo mejor del grupo. Es un gran motivador y ha conseguido que sus jugadores compartan su visión e idea de fútbol, aderezada con un trabajo y sacrificio innegociable. Es un buen comunicador, cuyo mensaje no solo ha calado en la plantilla, también en la afición que asiste con regularidad al estadio, devolviéndole una ilusión que hacía años que no teníamos. Disciplinado, paciente y respetuoso, FF ha conseguido que este Almería, que tantas dudas generaba en verano, sea uno de los más compactos de la categoría y que, a día de hoy, pocos se atrevan a descartarle de una lucha por la promoción de ascenso que pondría el colofón a una temporada que de por sí ya tiene que ser calificada como éxito y merece la renovación de la persona que ha obrado el milagro.