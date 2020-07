LA FREIDURÍA

P ABLO Iglesias debería montar una cadena de freidurías, al estilo de las de La Isla de Camarón, de Camarón de La Isla, de San Fernando, de Cádiz. Qué recuerdos de aquel tiempo en la Escuela de Suboficiales… La cerveza fresquita, el cucurucho de cazón en adobo y el platito de acedías frescas, de la mar a la sartén.

Y veintiún años.

Como es verdad que el camino se hace al andar, y jinete, cayendo, a montar aprende, Pablo ha añadido ya a su impresionante currículum académico otro doctorado; el de Freidor de Rivales y "Rivalas" políticas.

¿Qué fue del arrobo con que miraba a Tania Sánchez? ¿Por qué se les rompió el amor? ¿A quién primero? ¿Sería porque a ella también le sobra telegenia y tiene piquito de oro como el líder? ¿Porque osó cuestionar las decisiones estratégicas de su novio? ¿O porque sitió celos cuando en un sublime momento grabado para siempre en la historia del Congreso de los Diputados de España Iglesias acunó en sus brazos, ante la prensa y las cámaras de televisión a la criatura recién nacida de Carolina Bescansa? Tania es ahora Diputada en la Comunidad de Madrid. Pero no es igual que ser Ministra de Igualdad.

La misma Carolina. Con Juan Caros Monedero y el propio Iglesias, registraron Podemos hace seis años. Todo parecía ir bien entre ellos. Pero poco tiempo después la apartó de su lado por alguna sombra de disidencia - "que corra el aire, Carolina" -

A Íñigo Errejón le dibujó en la frente una diana cuando lo de su respingo de susto o estupor por la salida de tono de su patrón con aquello de "la cal viva" aludiendo a Felipe González.

Y Juanma del Olmo, tan a la vera de la ministra de Igualdad, y a los nueve días de su nombramiento, cesado fulminantemente al parecer, por "pequeñas distracciones" en la presentación de gastos de gasolina y dietas varias.

Ramón Espinar ha sido pasado por la sartén también. Vuelta y vuelta.

Sí, Pablo Iglesias tiene cualidades excepcionales como freidor de estorbos políticos. Es tan frío y meticuloso como deba ser, su pundonor de doctor en la cosa mide y mueve sus decisiones ejecutándolas, explote quien explote.

¿Explotará también, la tangerina Dina Bousselham? Dice Villarejo que Pablo le prometió que se casaría con ella y que como no ha sido así, la ex secretaria y ex asesora se la tiene jurada. Al comisario Villarejo, experto en cloacas políticas, no se le da mucho crédito que digamos. Pero, como dice José Mota, "¿y si sí?" Verdaderamente, que Iglesias se presentara en la campaña electoral como víctima de las cloacas de la Derecha que habían robado la tarjeta SIM del móvil de Dina para buscar argumentos que impidieran su llegada al poder, cuando quien se la quedó fue él… escama un poco, creo.

Ha tardado cinco meses en devolvérsela a su bella compañera marroquí, completamente "frita" - la tarjeta - Ni rastro de los mensajes entre ambos - dicen que afectuosos mensajes - ni rastro de las fotos íntimas que la misma Dina ha reconocido que guardaba en ese diminuto universo de la tarjeta de su móvil, almacén de miles de secretos.

Dina a Pablo, Pablo a Dina, ¿quién freirá a quién? Anoche soñé que el perjudicado va a ser el vicepresidente. Porque Pedro Sánchez quiere aprovechar la oportunidad para quitarse de en medio al freidor de Podemos - freír al freidor -

Más vale prevenir hoy que curarse las quemaduras mañana. Mientras el mundo gira.