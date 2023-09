El abandono o el descuido suelen mal vestirse con el desarreglo y, de manera general, no resultan atractivos. Esta última condición no solo es el efecto resultante, sino, en ocasiones, el causante. Es decir, el estado de las cosas deja de atraer por el abandono, pero, a veces, se llega al abandono precisamente porque la situación de las cosas no atrae. Ahora bien, la estética, no muy lejana del gusto y del libro siempre inacabado en el que este procura reunir sus muy variadas predilecciones, encuentra formas de particular belleza donde, guiados por la convención, no se da con ellas. Algo de esto puede aplicarse a la imagen, cuando la muerta vida de los caseríos de algún modo resucita en la vida vegetal de la subsistencia. No se trata de una reencarnación, claro está, pero es posible imaginarla por una de esas fabulaciones con las que cabe poner sentido a lo que, en el directo argumento de la realidad, no lo tiene, mas sí en la recreación de las conjunciones animada por el contraste. La vitalidad que se resiste al descuido, aunque se haga presente y se manifieste, contradicción aparte, sin cuidados. Y el abandono de los antiguos muros y tejados que debieron cobijar la vida de sus moradores hasta que los días se hicieron inhóspitos por el desamparo.