Facilidades para actuar

En Almería existen distribuidas por la provincia seis sedes con un total de diez profesionales registradores. Estas sedes se encuentra en el Hospital Torrecárdenas, en la Bola Azul, en el Hospital de Cruz Roja, en la Delegación Territorial de Salud, Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, y en el Distrito Sanitario Poniente, en El Ejido. Para el interesado, el tener hecho este "testamento vital", como así también se conoce, supone una tranquilidad y una paz interior importantes, ya que ha podido expresar qué valores vitales quiere que se le tengan en cuenta a la hora de abordar esos últimos momentos de su vida y en qué situaciones clínicas o médicas quiere que se apliquen esos valores, pudiendo, finalmente, poder manifestar si desea o no recibir alguna actuación sanitaria en caso de que los profesionales sanitarios se la propusieran, como pueden ser la sedación paliativa, la reanimación cardiopulmonar, la ventilación mecánica, la depuración extrarenal, la alimentación, la hidratación o la transfusión de sangre. Además, en este testamento vital también se puede expresar el deseo o no de donar los órganos y/o tejidos o poner alguna consideración o limitación a este deseo. Desde el punto de vista del clínico o profesional que atiende a las personas en la fase final de sus vidas, el documento facilita mucho sus actuaciones a la hora de tomar decisiones, ya que, a través del mismo, puede saber cuáles son las preferencias y deseos que sustentan sus manifestaciones y qué opinaría ante la posibilidad de poder aplicar una actuación sanitaria u otra en una determinada situación. El documento también facilita la comunicación entre los profesionales y los familiares y representantes de estas personas en esos momentos, ya que en él se establecen muchos de los valores y deseos a tener en cuenta en cualquier situación que se presente. El "testamento vital" es un instrumento que se encamina a garantizar la autonomía del paciente incluso en esos momentos en los que ya no puede decidir y un paso muy importante para conseguir la dignidad de las personas en la etapa final de la vida.