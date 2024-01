La cartelera española cuenta aún con esta joya del cine contemporáneo de mano de Aki Kaurismäki, precandidata a los premios Oscars a mejor película extranjera y una película que quizás es la mezcla perfecta entre actuaciones que beben de referentes como Bresson, y una clásica historia de amor en un momento en el que es tan necesaria.

Kaurismäki retrata una deprimida Helsinki, en el que dos personas en situaciones laborales difíciles, por decir lo menos, logran encontrarse, verse de verdad y apoyarse entre ellos. La historia sigue a Ansa, una trabajadora de supermercado con muy pocos o nulos derechos laborales que trabaja para sobrevivir el día a día, que conoce a Holappa, un alcohólico que cuenta con similares condiciones laborales y que no puede controlar su adicción, inclusive si le cuesta su trabajo.

El director no dejar pasar desapercibido el contexto en el que ocurre la historia, constantemente estamos escuchando sobre la invasión de Rusia sobre Ucrania a través de la radio o comentarios entre los personajes, a la vez de la pobreza en la que viven, es una película que busca situarse en un contexto muy específico de tiempo y responde a la necesidad de no ignorar todos los elementos sociales que finalmente nos sirven para retratar un momento real en la historia. Una realidad que quizás algunos prefieran ignorar. Hay un dicho en el mundo audiovisual que dice “Hay que hacer historias locales y cercanas porque esas son aquellas con las que se logra empatizar a escala mundial” y no puedo pensar en un mejor ejemplo que Fallen Leaves para solidificar la necesidad de contar historias locales.

Kaurismäki también logra rendir homenaje al cine dentro del largometraje, en el mismo vemos a los personajes viendo la última película de Jim Jarmusch, The dead don’t die, quien es amigo del autor, pero además funciona como una segunda lectura sobre este largometraje, una película sobre zombies contemporáneos termina sirviendo de guiño para la lucha constante por sobrevivir que es el día a día de los protagonistas. Al igual que el tipo de comedia que se lleva a cabo, muy similar a la que vemos en pantalla.

El director apuesta por lo irónica que es la vida y por actuaciones contenidas que nos llevan a resaltar estos aspectos y que priorizan la narración sobre todas las cosas.

Esto además nos remite a otros de sus referentes, Robert Bresson, haciendo que la película no solo sea entretenida y abrazadora para quien la vea, sino también una carta de amor al cine.

El largometraje está actualmente en carteleras y en MUBI.

Tiktok: @snasfilm