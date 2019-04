Hoy es el día de la marmota... otra vez. Digo, la fiesta de la democracia. Hace nada estábamos depositando nuestro voto para las andaluzas y aquí estamos de nuevo para las nacionales. Y no nos relajemos, que ya mismo seremos de nuevo llamados para las municipales. Me canso.

Además, como es habitual, no estoy nada puesto en los programas de nadie. Si soy sincero, no distingo a ningún candidato. Creo que si me pusieran la foto de Rivera, Casado y Sánchez en las papeletas, sería hasta peor, porque me parecen la misma persona. Pablo Iglesias se salva por la coleta. Pero, vamos, que al final cualquiera te la clava.

Ojalá poder estar seguro de que salga el que salga va a ser bueno para el país. Que se va a dejar la piel en que funcionen las cosas que realmente nos importan a los ciudadanos comunes, a la gente de bien. Pero lo dudo mucho, porque pase lo que pase en la jornada electoral de hoy, estoy convencido de que ninguno de ellos me va a quitar la la angustia que yo siento tras el fallo multiorgánico que han sufrido simultáneamente mi secadora, el lavavajillas, el aire acondicionado y el televisor.