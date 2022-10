Falta velocidad y cintura

Almería, 27 de octubre de 2022. Estimado Piñeiro, has puesto el dedo en la llaga de los actuales problemas del equipo. Como bien apuntas, Rubi ha conseguido, no sin esfuerzo, que el equipo empiece a tener dinamismo ofensivo tras pasarse la intemerata sin perforar la portería rival. En ese aspecto ha tenido mucho que ver la irrupción de Melero y su conexión con El Bilal en la punta de ataque. El juego parece fluir en el aspecto ofenviso y ahora hace falta que la manta no se quede corta y tape también los pies, es decir, la retaguardia. A mi modo de ver a la habitual dupla Babic-Ely le falta velocidad para correr a los balones a la espalda y cintura ante arietes habilidosos. Rubi entiende que le compensa por la salida de balón con la zurda que aporta el serbio y el liderazgo del brasileño, pero cada vez que Kaiky y Chumi juegan se evidencia que ambos tienen mayor capacidad de reacción cuando la línea se ve desbordada. Imagino que con el tiempo irá ajustando el coladero.