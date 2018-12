Falta algo

Esta UDA está en el buen camino, qué duda cabe. La comparación con respecto a la de los últimos años deja a Fran Fernández y los suyos en gran lugar. La pena es que no se complete con victorias en los últimos partidos, salvo en Oviedo: antes del triunfo en el Tartiere, dos empates; después, otros dos. Viendo el vaso medio lleno, como podríamos verlo tras lo del sábado en Elche, han sido 4 puntos ganados y, aunque podrían haber sido más, los que no se ha llevado el rival de turno también han de tenerse en cuenta. Por pedir, quizá falte activación y algo más de concentración en los inicios de partido y, como en el Martínez Valero, se haría menos cuesta arriba afrontar los siguientes 90 minutos si antes del 4 no se pone el marcador en contra. Defensivamente, mal. No se libra nadie, sólo el de siempre: René, un porterazo desesperado. El centro del campo no destacó el sábado pero estuvo correcto. Los que sobresalieron fueron los de arriba, nuevamente: tanto Álvaro como Juan Carlos, no sólo por sus geniales tantos de falta, sino por todo lo que crean: peligro y mucho curro el primero, que ya suma una considerable cifra de goles y podrían ser más si los palos contaran; calidad y llegada el segundo. Me temo que a Chema se le pone difícil recuperar la titularidad y no digamos conseguirla a Sekou que, por mucho que aquel penalti o llave de judo fuese de libro, no puede caer en las trampas de los defensas y picar ante la picardía de turno. Lo que faltan son dos jornadas para acabar la primera vuelta: el domingo 13 en Alcorcón y antes, el mediodía de Reyes, ante el Mallorca. Vayan pidiendo detalles para al menos seguir así y doblar cuanto antes estos 25 puntos para llegar a los 50 si puede ser algunas jornadas antes del final de temporada. ¡Felices fiestas!