Fantasmas que han venido a bailar

Dice Rafael Argullol, en su espléndido Breviario de la aurora, que un fantasma es "el único personaje que no abandona jamás el escenario"; esa sombra que ya no necesita ser vista, que permanece y se desenvuelve entre los seres sensibles, al margen de si tienen o no fe; esos son los fantasmas a los que invoca, en El baile de las locas, Victoria Mas (Le Chesnay- Rocquencourt, Francia, 1984). Y construye una novela gigante. Una de esas obras que uno desearía que no acabaran. Es una historia de vivos y muertos, de parias; una novela sobre las rémoras morales que hemos ido arrastrando.

Pero es, además, una novela de fantasmas enormemente atractiva, que logra sujetar al lector como un conjuro; un relato impregnado de goticismo y libertad, de creativos juegos del espíritu, en que se confunde la verdad y la ficción, o se despoja a la primera del aura sagrada que le asocia la cultura, para desformarla, desdibujar sus artificiosos contornos. Por eso es también una obra sobre la desintegración, sobre la locura, un estallido del subconsciente. Y es esto lo que hace de ella una hermosa arma feminista, llena de lirismo y rebeldía.

Victoria Mas se vale, para trasladar su mensaje, de la morbosa adición de la burguesía francesa decimonónica a los misterios de la mente. Cuenta la historia de Eugène, una joven visionaria y decidida, que debe pagar su arrogancia con el abandono de su padre, que la interna en el temido sanatorio de Salpetrière; y la indolencia de su ser más querido, su abuela, a quien creía su aliada. A través de los ojos de Eugène, penetramos en el mundo de las locas, humilladas, expuestas como extraños fenómenos de la casualidad; sus cuerpos son como páramos deshabitados y malditos, al que la enfermiza curiosidad de la burguesía se aproxima a ritmos controlados, para suavizar los rigores de la cuaresma purificadora.

El baile de las locas es una explosión en el rostro de aquella sociedad, que resuena aún hoy. Aquellas mujeres denostadas fueron el reservorio del virus que más teme el patriarcado: la libertad de la mujer -o la histeria, como aún la llaman-. Mas, como una vidente, buena lectora de Kardac, nos trae a sus fantasmas con nombres y apellidos y los pone a bailar entre nosotras. Para que las reconozcamos, para que no las olvidemos. Parecen decirnos, a través de los años -si hay que bailar, bailad, ¡pero bailad como las locas!

