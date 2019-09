¿Favoritos?, ¿dónde?

El mundo del deporte, una vez el nombre de Neymar por suerte pierde fuerza, mira hacia China. Allí se juega un fabuloso Mundial de baloncesto. Fabuloso antes de su inicio, fabuloso en su desarrollo. Lo parece su cierre, pero no adelantemos acontecimientos. Una Copa del Mundo, por cierto en un horario para España ideal, que está dejando sorpresas cada a cada día. Las dos favoritas para levantar el título, Estados Unidos y Serbia, se medirán ahora. ¿El premio? El quinto puesto. Increíble, ver para creer. Ahí sigue en la lucha España, una fantástica España. Una selección que alcanzó las semifinales de un Mundial 13 años después. Sólo estuvo en cuatro en toda su historia, lo que habla del valor que tiene. Muchísimo mérito. En el primer torneo internacional sin la Generación de Oro, el grupo está compitiendo como siempre y volviendo a ganar como entonces. De momento, ya hay billete para los Juegos Olímpicos. Un objetivo mayor en el comienzo y que ya está asegurado. Será la despedida de Pau Gasol. Quién no lo espera. Ahora se abre una bonita oportunidad para poder optar al oro. No porque Serbia y Estados Unidos ya estén fuera, que también, pero más por las buenas sensaciones que demuestran los de Sergio Scariolo. Y por el bresciano, un maestro de ajedrez. Primero toca Australia, un país que practica un baloncesto primoroso, y luego, en caso de ganar, Francia o Argentina. Cómo no ser de los argentinos. Qué manera de competir por encima de todo y de todos. El oro es un reto superior, pero accesible. Quedan dos partidos, en el mejor de los casos, durísimos. ¿Lo bueno? El Mundial ha demostrado que los favoritos son sólo castillos en el aire, que la pista es la que dicta verdadera sentencia. Y ahí España se está mostrando sólida, con la defensa como bandera. Con un Ricky Rubio en una madurez estimulante al mando, el base está bien rodeado de otros jugadores en un momento brillante. ¿Por qué no?