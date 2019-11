Fe ciega en Darwin

Londres, 14 de noviembre de 2019. Estimado Navarro, Darwin ha sido uno de los fichajes más caros del nuevo Almería de Al-Sheikh, que no dudó en hacer el desembolso pese a que recién empezaba su carrera senior en Peñarol. La selección uruguaya no tardó en darle la razón al jeque y el bueno de Darwin ya ha ido a un par de convocatorias con la absoluta, debutando y marcando. Es un jugador que tiene un presente muy prometedor, pero un futuro incluso más ilusionante. Creo que tenemos claro que, dado su potencial, el Almería no solo va a recuperar la inversión, sino que va a ganar varias veces el precio que pagó hace solo un par de meses. Tiene unas condiciones futbolísticas envidiables. Su envergadura no le impide tener una gran arrancada y zancada, como hemos podido comprobar. Es joven, aún está aprendiendo y tiene mucho margen de mejora, pero si yo tengo fe ciega en él es porque, además de sus indudables cualidades futbolísticas, tiene la cabeza muy bien amueblada, como demostró ayer en rueda de prensa...