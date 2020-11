Fe ciega en Sadiq

Londres, 5 de noviembre de 2020. Estimado Navarro, mis amigos me dan como caso perdido. Saben que idolatro a jugadores como Goitom, Kalu Uche y para todos era de esperar que Sadiq se convirtiera en mi gran apuesta para este curso. Es cierto que en la definición se está mostrando muy errático, particularmente ante el Girona, cuando nos desesperó incluso a los sadiqistas, pero no es menos obvia su influencia en nuestro juego y cómo sus movimientos benefician a nuestra segunda línea. Es un jugador que es difícil de marcar por las defensas contrarias, parece que se lleva la pelota a trompicones y su particular coordinación, pero el caso es que siempre crea peligro. Como José Gomes creo que es un delantero capaz de meter 15 goles o más, pero también que va a generar más puntos en forma de penaltis o expulsiones provocadas, abriendo huecos o dando asistencias. Lo fácil es acribillarlo porque no era el Stuani de turno. Tengo fe ciega en él y los goles van a llegar más pronto que tarde. Y serán decisivos.