Hace ya unos cuantos años que se rayó y se fue a Londres. Muy lejos quedan ya aquellos tiempos en los que nos quedábamos esperando al cierre de la Champions en la soledad de la redacción. Raulico lo tuvo claro antes que nadie. Se anticipó a la crisis y decidió emigrar lejos de su querida Almería, lejos de su sueño, ya cumplido, de ser periodista deportivo. Todo un ejemplo de valentía que sigo admirando. No ha sido tarea sencilla, pero tras toda una década de esfuerzo y dedicación está consiguiendo labrarse, y muy bien labrado, ese futuro que en principio en España tenía vetado. Que no soy yo mucho de alegrarme de los éxitos ajenos, pero es imposible no hacerlo con los de Raúl, porque se los merece. Aunque con cada paso que da en la pérfida Albión más difícil va a tener regresar a su añorada tierra, yo no puedo estar más feliz por él. Por suerte, Raúl es de los que siempre están cerca, por muchos kilómetros que haya por medio. 2019 va a ser su año. No va a necesitar ni que el Almería entre en los play-off, así que ya espero que no se queje en, al menos, dos semanas. Por todo, felicidades, compañeros. De corazón.