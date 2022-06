Felicidades por ese pedazo de Congreso

Al César lo que es del César y a Mónica lo que es de Mónica. Son años los que esta carismática aficionada del Almería lleva trabajando por y para la ciudad de sus amores. Animando a la Unión Deportiva Almería por todos los campos de España o haciendo una labor social encomiable en el barrio de Torrecárdenas, donde es una institución. No es porque yo lo diga, que soy su amigo, sólo hace falta pasarse cualquier día por la sede de la Peña Milhojas para ver que aquello es un punto de encuentro para todos los vecinos de Almería. Para todos, sin excepción.

La conocí recién abierto el periódico, en 2007. Vino con una bandeja de milhojas a la redacción, como antiguamente hacían en el fondo sur del Mediterráneo. Desde entonces, he viajado, he ido a actos, he hecho reportajes de toda índole (incluso fúngicos), pero ninguno de la envergadura de lo que hay este fin de semana montado en Almería. El Congreso Nacional de Peñas sobrepasa cualquier tipo de acto futbolístico, en un hermanamiento masivo de aficiones que sólo se ven una vez al año. Quizás dos si se animar a viajar al estadio rival.

El trasfondo es especial. Hartos estamos de que al fútbol se le asocie con aficiones violentas, con peleas y actuaciones policiales. Aficiones Unidas y LaLiga llevan años trabajando para que en los graderíos reine la deportividad. Como en el césped. Al final, los jugadores defienden sus colores pero se conocen y son amigos. Eso mismo deben de ser los hinchas de cualquier equipo, más allá de los escudos y los acentos.

Mónica, acompañada del 'Birras' y de otros aficionados incondicionales, se han pegado una panzá de trabajar para que este fin de semana sea histórico en la Almería futbolera. "Un equipo de Primera se merece un Congreso de Primera", me dijo por guasap hace unos días. Creo que se quedó corta, éste es un Congreso de 'Champions League'.