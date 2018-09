Feo gesto de Alfonso

Londres, 6 de septiembre de 2018. Estimado Navarro, el hecho de que el presidente atendiera la rueda de prensa de Muñiz tras el partido ante el Málaga, y no la de Fran, es un gesto que me tiene preocupado. He tenido claro desde el principio que Alfonso no cree en el almeriense y solo la conveniencia y las ventajas (barato, afición contenta), hicieron que renovara. Ahora me temo que, tras el cierre del mercado con una plantilla que es toda una incógnita, no tenga la paciencia con Fran que tuvo en su día con Soriano. Sería injusto que el zapillero fuera cesado pronto y que se le exija lo inexigible, porque si este equipo no saca puntos pese a desfondarse, es por falta de calidad, algo que el presidente bien sabe ya que no ha querido gastar un duro en esa materia. Dudo que haya entrenador capaz de sacarle más rendimiento a esta plantilla que Fran y por eso espero que el presidente se tape un poco y se comporte. PD: Las gradas están comidas de mierda semana a semana y el club ni se molesta en limpiarlas.