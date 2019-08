La Feria que no decepciona

Que la Feria de Almería ha ido perdiendo con e l paso de los años su esencia, pese a que los almerienses siguen acudiendo día tras día a refrescar el gaznate para despedir el verano con alegría, es una realidad. Ya no es lo que era. La del mediodía es una mera sombra de lo que fue en antaño, con esos porrones rozando el cielo y dejando huellas de vino tinto o rebujito en las camisetas de cada miembro de las pandillas que se juntaban en cada calle, plaza o parque del Centro, en aquellos años en los que no era necesario vestirse como para ir a una boda para ir a la Feria ni pagar entradas para pegarse unos bailes entre la multitud. No hablemos ya del cambio al recinto junto al Andarax, otra muestra del intento absurdo, y fallido, de tratar de copiar a otras fiestas de Andalucía, como solemos hacer con la de Sevilla o Málaga. Pero para gustos colores. Habrá quienes hayan visto un progreso en nuestras fiestas en honor a la Virgen del Mar y otros, como es el caso del que escribe este artículo, que cada verano asiste a una Feria de Almería menos almeriense. De hecho se dan cuenta de ello hasta los foráneos. Una familia de Madrid que veranea en mi barrio desde que era crío, siempre van a la Batalla de Flores y cada año llegan más decepcionados del desfile. No obstante, hay que reconocer que no todo ha ido a peor. Por suerte, en lo que a nivel de programación cultural se refiere para nuestra semana grande, hemos ido mejorando. El mejor ejemplo es el del Cooltural Fest. Habrá a quienes no le guste el tipo de música de este festival, pero en cuanto a cartel y asistencia, ha vuelto a ser todo un éxito. Y otra de las cosas que nunca decepciona de nuestra Feria, aunque siempre haya problemas con los horarios, es la programación deportiva. Una veintena de disciplinas distintas representadas en el programa, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades para todos los ciudadanos y visitantes que desean, aunque solamente sea un ratito, disfrutar de estas fiestas haciendo algo de deporte entre resaca y resaca.