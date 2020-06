Fernando, manual de resistencia

Demasiadas elucubraciones hubo semanas atrás en torno a la vuelta del fútbol, y demasiada desesperanza, como para reflexionar de forma negativa sobre la ausencia de público. El mero hecho de poder visualizar los encuentros ya es suficiente argumento, pues más de uno apostaba por la suspensión del campeonato. Con o sin público vibrar con la competición sigue siendo una auténtica gozada. De repente, con la vuelta del fútbol, se pasó a un escenario idílico tras la derrota del Zaragoza de este sábado, al volver a depender los de JM Gutiérrez de sí mismos de cara a ascender de forma directa. Con la victoria en Albacete la nave, que pareció hundirse después de aquel episodio de Soria, vuelve a estar a flote, si bien numerosos aspectos se deben corregir. La victoria es de las que callan bocas por el resultado, pero si después de la infantil falta de Petrovic, Susaeta hubiera batido a Fernando, habrían arreciado las voces más críticas subrayando los errores cometidos durante todo el partido, que fueron muchos. A un servidor, un triunfo o una derrota no le cambia su parecer para evaluar un partido, porque en otros choques se podrá jugar mejor y no ganar. Lo que cuenta es lo que se vislumbra, porque la liga regular nunca engaña. La única salvedad puede que se base en la vuelta a la competición, que como ocurre en las pretemporadas sirve para ir engrasando los motores. Sin embargo esto no para y de momento hay que ser básicos en el análisis, pues todo equipo que cuenta con un gran portero y un gran delantero, tiene una gran ventaja. Grosso modo, es lo que se vio en Albacete. Ambas posiciones, la de Fernando y Darwin, son clave en todo conjunto para no recibir y para anotar, y en este sentido JM Gutiérrez tiene la fortuna de disponer en su plantilla de dos grandes jugadores. Lo de Fernando sí que es un manual de resistencia, no el que pregona el actual presidente del gobierno. Nadie se podía imaginar que tras la llegada de Rosic el guardameta murciano fuera ahora pieza clave y destacada del proyecto de Turki. La primera de sus grandes paradas, en un mano a mano letal con Manu Fuster mediada la primera mitad, define a un portero que aparte de colocarse bien, sabe reaccionar a tiempo exhibiendo unos reflejos tipo Casillas. Como en el Mundial de Sudáfrica con Iker ante Robben, su extraordinaria parada a la postre le concedió a su equipo la posibilidad de vencer. El resto lo hizo Darwin, que fue de menos a más. Sueño con disfrutar de su meteórica progresión con la UDA en Primera. Tampoco se puede obviar el gran partido de Juan Muñoz, el otrora delantero reconvertido en centrocampista de excelente toque y visión. Se volvió a demostrar que los entrenadores no siempre aciertan con las alineaciones. El lado más oscuro que ofrecieron los rojiblancos fue su escaso acierto en las transiciones de ataque, tan fructíferas antaño. Luego tocó sufrir ante un equipo afortunadamente romo en ataque. En conjunto, la UDA no estuvo a la altura esperada, tan solo Costas sorprendió con su robustez ante todos los delanteros locales, especialmente Zozulya. Grata sorpresa la del central y trascendental victoria.