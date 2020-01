Podría referirme con mi titular para este artículo al Cooltural Fest, que ya fue un festivalazo en sus inicios allá por 2018, lo fue y así lo comprobé el pasado verano de 2019 y lo va a seguir siendo en 2020 por el cartel que se va dando a conocer. Mientras se desvelaban los por ahora últimos grupos que actuarán, a mil kilómetros se estaban dando un festín Darwin Núñez, Juan Muñoz y -no podía faltar- José Carlos Lazo. En Lugo, Anxo Carro de grato recuerdo a toro pasado pero de enorme sufrimiento para los que estuvieron y los que vivimos desde la distancia aquella permanencia agónica con Fran Fernández agarrando la patata caliente con bravura. Los tiempos han cambiado y ya dejamos de salvar muebles y poner manos en el fuego hasta última hora. La pasada campaña marcó un punto de inflexión y ésta, en la que venimos disfrutando de las mieles del éxito, tiene pinta de que acabará muy bien. Y aún queda para que acabe, ya lo sé. Y no terminó muy bien el año, con derrota en casa, también lo sabemos. Pero soñar va siendo cada vez más gratis, más aún tras partidos soñados como el del sábado noche. Con 0-4 y los tres atacantes marcando y asistiendo. Ese doblete de Darwin, más el de Juan Muñoz (que se ha convertido en su socio ideal, su asistente particular) sólo podía ser redondeado por otro golazo de Lazo. Menudo partidazo. Y así podría seguir hasta el final, acabando con lo de festivalazo. Pero no, ojo: José María Gutiérrez -el artista antes conocido como Guti- se permitió el lujo de sustituirlos por Vada, Sekou y Appiah. El primero fue importante y debe seguir siéndolo. El segundo ha sido máximo goleador del equipo hasta hace nada, veremos qué pasa con él. Y el tercero estaba llamado figura, como Coric. Quizá deban buscarse otro destino. Porque Turki, como ya vimos con Pedro Emanuel, paciencia tiene poca.