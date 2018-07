Fichajes y porcentajes

Viendo la confirmación de los primeros fichajes, me van a perdonar, pero me ilusiona más saber cuántos jugadores del filial van a subir al primer equipo. Fran Fernández tendrá algo que decir, igual que Esteban Navarro en la confección de su plantilla. Por ahora, la UDA da por cerrada la parte de atrás con la incorporación de dos laterales llamados a ser suplentes de Motta y Nano… Si es que estos siguen, que tampoco lo tengo tan claro. Otra cosa será que, tras lo que dijo Alfonso de que muchos del equipo B harían la pretemporada con el primero, la mayoría de ellos vuelvan y prueben la 2ªB sin catar la 2ª. Estoy intentando no entrar a valorar qué puede haber llevado a los responsables de las incorporaciones a decantarse por un jugador que perdió su sitio en la 2ª española y que viene de calentar banquillo en Suecia. ¿Cuáles son los motivos reales e invisibles para los ojos de la mayoría de los mortales? Creo que solo unos cuantos elegidos lo sabrán, como tampoco -a no ser que quienes me lean sean Corona, Ibán o Lozano, sabremos en qué momento se decidió apostar por un jugador del Sporting B que llegó a ser convocado por Baraja en 2ª pero que, por lo visto, tras dejar de contar con él y volver a la realidad de su filial, desconectó y ya no valía ni para 2ªB. Todo lo contrario que Navas, vaya. Por otro lado, estos últimos días se me están viniendo a la memoria muchos flashes de ruedas de prensa e intervenciones de miembros del club hace un año, como aquella respuesta de Lorena García sobre las fórmulas en las que estaban trabajando entonces para liberar asientos y que así, quienes no pudieran asistir a todos los partidos, no se vieran perjudicados a priori a la hora de que se les aplicaran descuentos. Esas rebajas, como el 99% de ustedes que me leen sabrán, llegaron y ascienden a la friolera del 2% para aquellos que asistieran al menos a un 80% de partidos. No saben lo que me alegro de no estar entre los privilegiados y, como ya han manifestado muchos compañeros de abono, fatigas y fondo, prefiero pagar mis 90 pavos a los 88,20 con descuento. Pero gracias de todas formas.