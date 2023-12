En pocos días se abrirá el mercado de invierno, y muchos se preguntan, después de que el equipo a punto de terminar la primera vuelta del campeonato, solo haya sido capaz de sumar cinco puntos, sin ganar ni un solo encuentro y acumulando ya 21 partidos sin hacerlo, si merece la pena fichar jugadores para intentar la proeza de seguir una temporada más en Primera División. Los que aún siguen en el barco de Mohamed El Assy, que a buen seguro serán muchos, pero no tantos como al principio, agarrados al mensaje de “este equipo nunca volverá a Segunda División”, serán de la opinión de que si hay opciones de mercado, hay que intentarlo, aunque la cosa parece muy complicada. Reforzar la defensa, el centro del campo y la delantera es lo que demanda ese grupo de aficionados que a pesar de lo mal que lo está haciendo el equipo, siguen esperanzados en que lo conseguirá. En cambio, porque los hay, los que creen que no merece la pena ya que la misión es prácticamente imposible, por muy barata que parezca esta temporada la permanencia, son de la opinión de recuperar a algunos de los jugadores lesionados e ir dando minutos a jóvenes promesas de la cantera que a buen seguro tendrían continuidad la próxima campaña, ya que echar a catorce o quince jugadores parece imposible. Estos mismos aficionados son de la opinión de que esta plantilla no vale para la máxima categoría del fútbol español y habría que hacer prácticamente una nueva por completo, pero eso parece difícil a estas alturas. Lo que está claro es que no es tarea fácil. Nadie asegura que firmando jugadores vas a salvar el curso, un curso que se ha puesto muy difícil y cuya meta se ve cada vez más lejos de alcanzar. ¿Imposible? Imposible no hay nada y menos en el deporte, aunque hay que ser realistas y reconocer que no haber alcanzado ni la cifra de dos dígitos para acabar la primera vuelta deja al equipo un una situación crítica y preocupante con toda la segunda vuelta todavía por jugarse.