Esta palabra tiene como traducción fe, confianza o credibilidad. Sin temor a equivocarnos, atravesamos en esta etapa de nuestra historia, una crisis de "fides", de credibilidad, de fe y de confianza, no sólo en el plano religioso sino también en el social. ¿Qué es la confianza? Cada día tenemos que vernos con la vida y lo que nos trae, así que necesitamos apoyos, refugios para poder continuar en ese día a día. Pero, ¿en quién / qué tendremos que confiar? La respuesta varía según la perspectiva que tomemos ya sea materialista o espiritual. Y, además, contamos con el agravante del desprestigio actual de la palabra por una época sumida en la posverdad, en la que nada es falso. Difícil, ciertamente. Mirando, con ojos de creyente, a los apóstoles, también lo tenían muy difícil. En su día a día, veían al Señor hacer milagros: curaba a los enfermos, multiplicaba los panes y los peces, resucitaba a algunos muertos… Ante estos acontecimientos magníficos, era muy difícil entender cuando Jesús les decía que tenía que padecer: nada más lejos Señor, como le decía San Pedro... Si todo va bien… Confiamos en ti… ¡Porque todo va bien! Es la confianza interesada y cómoda. ¿Y cuando las cosas no van acorde a nuestro guion? "No le conozco" por tres veces negó Pedro. También nosotros, como S. Pedro, negamos al Señor porque nos vemos defraudados, porque nos ha machacado el argumento de nuestra historia. No tiene credibilidad Su palabra como la de tantos otros. Sin embargo, esta Cuaresma y Semana Santa nos tiene que enseñar a confiar menos en nosotros, en nuestras entelequias y más en Dios. De ahí los consejos cuaresmales: ayuno, oración y limosna. ¿Por qué? Porque el amor de Dios da a la confianza su plenitud. Descubriendo que Dios nos escucha y aunque nos lleva por senderos desconocidos, fuera del guion, nos torna nuestra tristeza y desesperación en esperanza y gozo que nada ni nadie nos quitará porque ese el gozo del Hijo de Dios. Y esto es lo que celebramos en nuestra Pascua: el paso del recelo a la confianza, que es eterna y resucitadora, como el amor de Dios, como Dios mismo.