El Mundial será recordado por varios hechos que señalan la tan remanida frase de fin de ciclo. No solo el juego visto en el campo hace presumir que las cosas ya no serán las que eran, sino que la irrupción de nóveles jugadores, hace presagiar el fin del reinado de jugadores como Messi y Cristiano a quienes la edad tampoco está dispuesta a perdonar. Alemania y Argentina, campeón y sub campeón en 2014 ya están de vuelta en casa, dando una imagen pobre y poco renovada que adelantó su partida. Esos ciclos que marca el paso del tiempo, como aquella España que hace cuatro años nos abandonaba en la fase clasificatoria. Los nuevos tiempos también marcan el fin de una era, donde las mujeres iraníes hasta hoy, no podían acudir a un campo de juego en su país, algo que está destinado a cambiar. Los chistes ya no serán los mismos ni en los relatos volveremos a escuchar aquellas expresiones fascistoides que aun resuenan en las gradas. Los aficionados estamos empezando a entender que el hecho de pagar una entrada no es un pase libre para insultar a nadie, para burlarse del distinto, de las mujeres, del color de la piel o la nacionalidad. De 2018 en adelante, la ignorancia dejará de ser tan atrevida. A partir de este mundial de fútbol, nada será como antes. La irrupción de la tecnología ha ido a dar al traste con las injusticias futbolísticas. Si el VAR hubiera existido antes, más de un equipo campeón, debería devolver los trofeos. Fin de ciclo para los tramposos y fulleros que se tiran, que simulan y que hacen goles con la mano. Y si algo ha quedado claro en esta contienda, es que justamente, salvo alguna excepción, todos compiten. La globalización ha igualado las diferencias de antaño. Los chicos coreanos, africanos o sudamericanos hechos en el fútbol europeo, ya no le temen miedo a las grandes escuadras del norte y del sur. Fin de ciclo. El futuro llegó hace rato.