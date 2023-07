Fin de fiesta

Pocas imágenes hay más deprimentes que la de la fiesta terminada. Regresar de día a ese antro con el suelo pegajoso y advertir que aquel universo rebosante de historias no era más que un habitáculo apenas decorado con la dosis exacta de oscuridad, música y alcohol. Por la mañana solo quedan alguna copa rota en el suelo, silencio sepulcral, desolador vacío y, peor, luz natural. Es volver a lo que fue y ya no será. Impensable bailar ahí, pese a que escasas horas antes no habías parado de dar botes en esa baldosa que ahora contemplas decaído. Regresar a Santo Domingo el martes fue una sensación similar. El feudo que vio florecer al fútbol almeriense primero con el ascenso del Poli Ejido y después con esos derbis ante la UDA nos prometía una fiesta, pero nos brindó un funeral. Todo fue un quiero y no puedo celeste. A nivel deportivo, con un sprint de fichajes mal anunciados para llegar al partido con una convocatoria apta. A nivel estructural, con un estadio desfasado y descuidado. Y a nivel social, con un diminuto reducto de aficionados que ni se reconoce ni cree en su club. Fueron varios los cientos de almeriensistas que acudieron a la cita. No solo con el afán de ver el primer partido de los suyos esta pretemporada, sino de revivir rivalidades. De lanzar un cántico y que se lo devolvieran. De que el partido se calentara. De tiras y aflojas tan sanos como necesarios. Pero no hubo nada. Nada de nada. Los hinchas rojiblancos que acudieron a Santo Domingo se encontraron vacío. Chocaron una masa social en el mejor momento de su historia con otra inexistente. El martes comprobamos que la distancia social entre ambos clubes es más grande que la deportiva y que el fútbol almeriense, más allá de la UDA, es un solar deprimente e injustificable. Asomarse a Santo Domingo fue volver a esa discoteca donde fuimos felices muchas noches, pero que hoy luce decrépita. Podemos volver a bailar ahí. Nadie nos lo impide. Pero sin música ni ambiente pierde la gracia.