Fin de semana de boxeo

El boxeo es un deporte que no concuerda con la tiquismiqui sociedad actual, por eso me gusta. Hay gente que está sólo pendiente de los fallos de los demás, de buscar la mota en el ojo ajeno, de inculcar sus ideas porque creen que es lo que toca. Y no es así. Faltan valores en las aulas, en las calles, en los parques. Por supuesto en el Congreso de los Diputados y creo que no haríamos mal todos mirando a Rafa Nadal y aprendiendo de él. Pongo a Rafa como ejemplo porque para mí es el personaje español del siglo XXI, pero del mundo del deporte se puede y se debe de aprender mucho. Del fútbol quizás menos, hay excepciones por supuesto, pero en los deportes modestos hay compromiso, solidaridad, compañerismo, honor, orgullo, amistad... No todo es políticamente correcto, porque el ser humano no es políticamente correcto por más leyes que se quieran inventar. Y de las doce cuerdas hay mucho que aprender. Nunca me he subido a un ring y nunca lo haría, lo mío es más correr que el cuerpo a cuerpo, pero todos los profesionales o aficionados que conozco me hablan del boxeo como un deporte virtuoso. Es cierto que en apariencia es violento, puesto que hay golpes, sangre y KO, pero en los gimnasios se trabaja con una cantera de niños a los que se les ofrece un futuro lejos de la fría y descorazonadora calle. Al boxeo lo hicieron grande gente como Cassius Clay [Muhammad Ali tras su cambio de religión], pero es cierto que también se ha visto empañado por ciertos púgiles actuales que, como le ha ocurrido al fútbol, sólo ven negocio, billetes y la vida que implica la fama. Por fortuna, en Almería se mantiene la esencia viva la llama del boxeo de la época de los Bisbal y cía. Este fin de semana habrá veladas solidarias en Dalías y Gádor. Por ejemplo, en la segunda todo lo recaudado irá para una vecina a la que se le ha quemado la casa. Eso sí es pensar y actuar por y para el pueblo.