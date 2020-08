Ya está todo algo más claro en las eliminatorias de Champions League más largas de historia de la competición. Los ocho equipos que ya sacaron billete a Lisboa han comenzado a hacer sus maletas porque no hay tiempo y esta semana la mitad de los que viajan con una sonrisa de oreja a oreja, volverán apesadumbrados. La alegría es efímera y la novedad de la definición en este nuevo formato dejará su resultado como carne de tertulia para su análisis posterior. El fútbol nacional logra meter a tres de cuatro aspirantes entre los ocho de la Final Eight que se jugará en Lisbon City del 12 al 23 de agosto. En esta fase interminable se descuelga el Real Madrid que no pudo revertir el resultado contra el Manchester City, que deja datos curiosos, como el que cada vez que no juega Sergio Ramos en una fase de eliminación, los blancos no pasan de ronda, algo que ya sucedió con la Roma en el año 2008, Barcelona 2011, Ayax en 2019 y City 2020. Ramos es para el Real Madrid, lo que Puyol significó para el Barça; le imprime carácter y es capaz de corregir los errores de sus compañeros. Con Ramos en el campo, Varane no queda al descubierto y disimula las carencias que el viernes se empeñó en demostrar al menos por dos veces consecutivas, para que no quedaran dudas. Errores que costaron caro mientras todo el planeta se sigue preguntando la razón por la que Vinicius, tal vez el jugador más desequilibrante de la actualidad, no gozara de minutos en un equipo que le necesita para marcar la diferencia. La misma indecisión invadió un día más tarde a Quique Setién, quien aun con dos goles de ventaja sobre el Nápoles de Gatusso, no sabía si tenía que taparse la cabeza o los pies. El Barcelona clasificó con un resultado cómodo, pero no dentro del campo, donde durante gran parte del partido sobrevolaron las dudas. Los azurri terminaron cascoteándole el rancho al local que por ahora es Messi y diez más. Palomitas para el Atlético de Madrid, que con los deberes hechos se dedicó a mirarlo por la tele.