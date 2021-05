Final abierto

Si en diciembre hubiéramos asegurado que el final de liga iba a estar tan abierto, cuando el Atlético de Madrid mandaba con autoridad ya que solo había resignado siete puntos en la primera vuelta, nadie nos hubiera creído salvo forofas excepciones. Pero como se dice en mi barrio, a Segura se lo llevaron preso, y entonces las certezas de que eso sucediera así, ya no existen. Además del equipo del Cholo Simeone, Real Madrid, Barcelona y Sevilla discuten entre ellos quién será el próximo campeón liguero. Menos los de Nervión, cada uno de los tres grandes del fútbol español, tuvieron en el bolsillo la posibilidad de mandar en la tabla de posiciones, pero por limitaciones propias y virtudes ajenas, dejaron que esa posibilidad se les escapara y ahora dependen todos de todos. Algunos perderán puntos, ya que entre otros duelos, aun quedan por disputarse un Barça-Atlético en el Camp Nou y un Real Madrid Sevilla, que podría o no, decantar a los postulantes. Después de viajar a Barcelona, el Atlético de Madrid tendrá a Real Sociedad y Osasuna en casa y visitará al Valladolid. El Madrid viajará al Nuevo Los Cármenes para enfrentar al Granada, a Bilbao para jugar contra el Athletic de Marcelino y recibirá al Villareal de Émery en el Alfredo Di Stéfano. El Barcelona de Koeman además de recibir al Atlético irá a Valencia para enfrentar al Levante, recibirá al Celta y la última fecha viajará a Ipurúa para enfrentar al Eibar, que no sabemos si a esa altura estará peleando por no descender. Por último el Sevilla de Julen Lopetegui juega este lunes frente al Athletic de Bilbao, para luego jugar contra el Real Madrid en casa, el Valencia en Nervión, visitará al Villareal y cerrará la temporada en Sevilla recibiendo al Alavés. Así las cosas nada puede darse como cerrado, pero con seguridad que el que gane todo, se llevará el gato al agua. Los otros equipos también se juegan cosas; Europa y la segunda división son motivos suficientes como para no perder la intensidad ni la concentración, como para plantar cara, como para que nadie se piense que será un paseo militar.