Final soñada

Si alguna vez un hincha de la Real Sociedad ha soñado un partido, hubiera sido el de este sábado en el que venció por Copa del Rey al Atlhetic de Bilbao por 1 a 0. No lo digo por el partido en sí, chato, bajo la lluvia, sin casi ocasiones, de esos encuentros que invitan al bostezo. Lo digo por la forma; contra el eterno rival, de penalti y con falta de Íñigo Martínez sobre uno de mis jugadores preferidos, el murciano Cristian Portugués Manzanera, "Portu", que todo lo corre y todo lo ve. Un penalito que premió la eterna voluntad del ex del Girona y devolvió la bofetada al central formado en Zubieta, la mejor cantera de España en 2020, según la califica la organización Fútbol Draft. El vizcaíno llegó al equipo txuri-urdin con 15 años y fue referente de la zaga realista hasta que en una carambola provocada por la salida de Bilbao de Aymeric Laporte rumbo al City de Guardiola, hizo que el equipo rojiblanco abonará la cláusula de rescisión de Martínez. El archienemigo convirtió al central en el traspaso más caro de la historia del León, pagando 32 kilos por Íñigo Martínez. El de Ondárroa se dejó querer y como suele suceder en estos casos, el pasarte a las filas del contrario es considerado como un delito de alta traición. Tampoco ayudaron las palabras. En su día el central de la selección, aseguró que "nunca iría al Atlhetic". Hace menos tiempo y en referencia al partido del pasado sábado, Martínez señaló, "nuestra ilusión es llegar a la final, ganarla, subirnos a la gabarra y sin frenos hasta la Concha" en referencia a la famosa bahía ubicada en San Sebastián. Como era de esperar, nada de eso ayuda a hacer las pases entre el canterano y su antiguo club, por eso que haya sido él quien cometió la falta que se convirtió en penalti y posteriormente en gol, no ha pasado desapercibido. La Real Sociedad se proclamó campeón gracias al aporte indirecto de Íñigo Martínez y es probable que al defensa se lo recuerden toda la vida. Al Bilbao también, porque partidos como ese no se juegan todos los días.