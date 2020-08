Tanto, tanto ruido y al final por fin el fin. Es parte del estribillo de Ruido, del gran Joaquín Sabina, declarado aficionado colchonero pero aplicable a los peores finales. Se puede hablar de fin de ciclo en una relación de pareja o se puede decir de un grupo de jugadores, los del Barcelona, que durante una década han dado y paseado lo mejor de sí y de su fútbol por todo el planeta. Tal vez un final inmerecido después de tantas noches de gloria. Pero en el fútbol como en la vida, hasta no revolcarte en el fango del abismo, hasta que no sucedan cosas, hasta que existan argumentos o una buena excusa, el final no acaba de llegar.

Las fatídicas noches europeas del FC Barcelona contra la Roma o el Liverpool no fueron suficientes para mover los cimientos de un equipo al que le sobraba para ganar la liga, pero le faltaba para conquistar el continente. Los fracasos deportivos a nivel europeo están conectados indudablemente al fracaso de una gestión, a dimisiones en cadena, a un ex presidente encarcelado, una posición política rupturista y la indefinición filosófica de a qué se debe jugar para conseguir los objetivos en el fútbol actual. Demasiado ruido dentro y fuera de can Barça, demasiados asuntos de carácter subjetivo que no contribuyen a estabilizar a un club empeñado en hacerse daño.

Ante tanta sangre derramada equipos como el Bayer Munich alemán, no tienen compasión ni miramientos en un partido. Se aprovecharon de un conjunto roto, sin ilusión, sin futuro y sin estado físico. Lo zamarreó de principio a fin, le endosó ocho goles y le humilló como nunca nadie antes se había atrevido a hacerlo.

Los simpatizantes culés lograron sentir lo que seguramente sintió Brasil (anfitriona de aquel torneo) cuando la selección alemana les hizo siete en el Maracaná en la Copa del Mundo 2014. A lo mejor, sintieron algo parecido a los seguidores del Real Madrid luego de aquel histórico 2-6 del Barça en su casa. La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Ahora toca en tiempos de pandemia, buscar soluciones, después de este triste y solitario final.