En Bilbao los aficionados celebraban que iban a disputar dos finales en 15 días. Lo malo de jugar dos finales en tan poco tiempo, es que las puedes perder, que es lo que ha sucedido. Hay que decir que el Athletic es súper campeón de España, con lo que tres finales en un año, tampoco está al alcance de cualquiera. Otra de las curiosidades, es que hace 15 días, la Real Sociedad se consagró campeón de la Copa del Rey. Ahora, dos semanas después, la ha desbancado el Barcelona, actual campeón del torneo de su majestad. Cosas del Covid y de las rarezas que agrega a las competiciones que va amontonando el calendario y el cetro te dura tan solo dos semanas. En el medio de toda esta locura, apareció Koeman. El holandés llegó a un campo minado. Recibió un 2 a 8 con baile incluido, tuvo que despachar a algún peso pesado del vestuario, lo golpeó un burofax del jugador franquicia, se quedó sin presidente, -el que le contrató-, porque Bartomeu dimitió y entonces el Fútbol Club Barcelona, eran Koeman y sus muchachos. Apechugó él solo con la Junta Gestora y decidió abrirle la puerta a los de la Masía, que hacía tiempo que nadie la tenía en cuenta. Al héroe de Wembley lo llevaron al Barça para que inicie una transición en un año que se antojaba complicado y poco estable. Dejó el cargo en la selección de Holanda y se subió a un tren que pasa pocas veces por tu puerta, eso sí, con más riesgos que posibilidades de llegar ileso al final del trayecto. Mal agestado y con toda su cara de guiri, comenzó a trabajar. Después se apuntó a la queja, por aquello del que no llora, no mama. Con cinco veteranos y un puñado de muchachitos menores de 20 años, el sábado ya se hizo con un título contra todo pronóstico al frente de una escuadra que en el mes de diciembre parecía desahuciada. Koeman apunta maneras de técnico de verdad, metió mano al equipo y trabajó la cabeza de sus jugadores para convertirse en campeón de la Copa del Rey después de arrollar al Bilbao. Claro, lo tiene a Messi y eso no es poco.