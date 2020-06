Focos hacia la grada

Menos de una semana resta para que retorne la competición futbolística a España. Después de tres meses de parón competitivo la cuenta atrás está en pleno apogeo. Escasos días para que el esférico vuelva a rodar sobre la hierba con tres puntos en juego. La lucha por el ascenso, la salvación, entrar en Europa, etc. Mucho sobre la mesa de los 42 equipos que conforman la Liga de Fútbol Profesional.

El éxito o el fracaso a once partidos vista. Un fútbol que regresará, pero no será cómo lo conocíamos hasta aquella última jornada con el cambio más llamativo en la grada. Una grada que presentará un vacío absoluto o, al menos, todo apunta a ello. Una grada que en las últimas fechas está en el foco de debate balompédico. ¿Butacas vacías o no? Esa es la pregunta que se hacen una gran parte de los aficionados al balompié. Si en principio todo apuntaba a unas gradas vacías, como así parece que será, ahora no se ve tan nítido.

Un mínimo resquicio. Unos asientos que podrían vislumbrarse ocupados cuando el colegiado haga sonar su silbato. Eso sí, no en su totalidad. El lunes el presidente de la UD Las Palmas mencionaba que iban a llevar público al Estadio de Gran Canaria. Una posibilidad que esta misma semana no descartaba el portavoz del Ministerio de Sanidad durante esta pandemia, Fernando Simón.

Una posibilidad, eso sí, sujeta a la necesidad de encontrarse en fase 3. Una posibilidad que se antoja complicada ante la disparidad de la situación entre las distintas comunidades autónomas. No resultaría lo más apropiado que unos equipos pudiesen contar el apoyo de su afición y otros no, teniendo en cuenta que la igualdad de condiciones debe ser clave en el transcurso de la competición. Todos o ninguno.