Fomentemos el deporte

Seguro que cualquier persona que se haya detenido a leer este titular estará totalmente de acuerdo con lo acertado del mismo. ¿Qué puede ser mejor para todos nosotros y sobre todo para los jóvenes que fomentar la actividad deportiva? Ya decía el latino "mens sana in corpore sano".

Pero que difícil se hace en algunos lugares, como el que da título a esta columna. Nuestros jóvenes no tienen dónde hacerlo, no hay posibilidad ninguna de jugar al fútbol o al baloncesto, si no eres capaz de saltar la valla del colegio o del instituto. Y aún podemos llorar por un ojo gracias a la magnífica labor con el futbol base que hace nuestro club de futbol, el Español de El Alquián. Pero es un club deportivo no una institución pública. ¿Por qué ese desinterés de nuestro Ayuntamiento reflejado en unas pistas olvidadas junto a la guardería, que algún día alguien debería explicar por qué se dejaron en el más absoluto abandono? Y es que donde no hay negocio, no hay servicios públicos, esa es la política de nuestro actual Ayuntamiento, y desde luego en El Alquián no debe haber visto nuestro alcalde oportunidad de negocio. Adriana de nuevo te nombro en esta columna, y ya me va dando apuro porque hemos estado tan abandonados que vas a necesitar muchos años al frente del ayuntamiento para remediar tanto olvido. Pero te has convertido en la esperanza de muchos y no puedo sino implorarte pidiendo auxilio. ¡Nuestros hijos necesitan pistas dignas!