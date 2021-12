Echo la vista atrás y me voy a los 90, o incluso a los primeros años de este siglo, y no puedo ni imaginar cómo lo hubiera flipado de haber coincidido la que sin duda fue y será mi época de mayor pasión futbolera con el tiempo actual. Ahora, cada semana, en casa y fuera, puedes ver a tu equipo por la tele (bueno, o por el ordenador o el móvil). ¡Cada semana! Sonaría muy fuerte en aquellos años. Prácticamente impensable. Recuerdo perfectamente que cuando se alineaban los astros y Canal Sur retransmitía algún partido de Segunda B, ya fuera porque tu equipo se metía en fase de ascenso, o porque se le cruzaba el cable al directivo de turno del ente autonómico, los días previos al partido eran para mí tan ilusionantes como si programaran un maratón del 1,2,3.

Los tiempos han cambiado y los chavales de ahora, que ya no sé ni en qué nomenclatura generacional tengo que encasillar, seguramente pensarán que a los boomers nos faltaban demasiadas cosas, que vivíamos en una suerte de marginalidad difícil de asumir. Y aunque dicha afirmación podría abrir un debate apasionante, lo cierto es que, en lo concerniente a este punto, llevarían razón. El caso es que llegó Footters hace cinco años, y si no hubieran sido ellos, habrían sido otros, porque la idea era cojonuda, asumible técnicamente y, según se está demostrando, rentable. Tanto, que la propia Federación Española les 'compró' la idea y mantienen una estrecha relación que les lleva incluso a dar nombre a la tercera categoría del fútbol nacional.

Todo bien. Menos cuando la imagen se congela, el sonido se va, la calidad de vídeo es muy mala o, directamente, no emiten un partido anunciado, tal como sucedió este pasado domingo con el Pulpileño-Intercity. Entiendo ¡ojo! que todo eso suceda, porque las comunicaciones a veces fallan y la movilización de medios debe ser mayúscula cada fin de semana. Lo que no puedo entender es que, cinco años después, no haya un mecanismo de compensación cuando vienen mal dadas. Porque Footters no es gratis. Y una ilusión rota, mucho menos...