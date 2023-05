Esta semana, escuchando a Adrián Embarba, me recordó a los discursos “políticamente correctos” de Rubi durante esta temporada, en los que nos sorprendía hablando de los partidos y cuya perspectiva y opinión era totalmente contraria a lo que habíamos visto. Posiblemente había que decir eso de puertas hacia afuera, que es lo que todos nos tememos que ha venido haciendo el entrenador catalán. Lo mismo él veía el fútbol de otra manera, muy diferente al resto de personas que a través de las redes sociales mostraban su extrañeza y criticaban el discurso de Rubi. Pues bien, el otro día, Embarba, al preguntarle sobre el partido en Pamplona, destacó la fortaleza defensiva de este equipo esta temporada y la pegada que tiene. De lo segundo, lo de la pegada, está bien, pero de lo primero. ¿Dónde está la fortaleza defensiva? De todos es sabido que la defensa es un coladero, y los números lo dicen todo. Con 58 goles en contra, solo superado por el Elche, vienen a decir que la contundencia defensiva no existe. A esto hay que añadir que Fernando es el segundo portero que más para, prueba de que los contrarios encuentran muchas facilidades para buscar la portería. De ahí la sorpresa de las palabras de Embarba. Entiendo que, como dicen los jugadores, son una piña y se llevan muy bien, pero de ahí a hacernos ver que el equipo tiene solidez defensiva es como hablar de la noche y el día. Este Almería no defiende bien y no es de ahora. Solo dos porterías a cero esta temporada lo dicen todo y por muy buena gente que sean los defensas, que lo serán, tienen muchas limitaciones para jugar en Primera y la muestra la tenemos en esos números, tan fríos, pero que son la realidad de un equipo que defiende mal. Un mal que no ha sido capaz de corregir Rubi en lo que llevamos de curso. Ojalá en Almería hubiera disfrutado mucho más del fútbol y de la experiencia que en los últimos partidos ha demostrado Embarba, buena parte de la temporada sin protagonismo alguno. Soy de los que piensa que jugadores como él habrían ayudado bastante a este equipo tan joven.