Forzar el defecto JIM

Almería, 8 de abril de 2020. Estimado Piñeiro, sin el concurso de Morlanes se avecinan curvas en La Romareda. A mi juicio, junto con Sadiq es el jugador más determinante del equipo, lo que se suma a su regularidad formando pareja con Samú Costa. Baja sensible sin duda que esperemos logre paliar Robertone si finalmente es el elegido por Gomes. El preparador portugués logró sorprender en Málaga con su apuesta por extremos capaces de apurar la línea de fondo y sin tanto juego asociativo, siendo una incógnita cuál será la apuesta final para Zaragoza, donde la misión pasa por convertir el 'efecto JIM' en defecto. El Almería juega el domingo antes que Mallorca y Espanyol y no cabe margen a la especulación. En el seno del vestuario están convencidos de que la remontada aún es posible, siendo la derrota en el feudo de la Ponferradina la que más pupa hizo. En caso de no colarse en ascenso directo Rayo, Leganés y Sporting serían malos compañeros de viaje en play off.