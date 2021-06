¿Fracaso? Ni mucho menos

La palabra "fracaso" es muy dura. En estos últimos días ha sido una de las más repetidas a nivel de calle y en redes sociales para calificar la temporada del Almería. No estoy ni mucho menos de acuerdo con ello. Fracasa es el que no lo intenta, y no se puede decir que el equipo no lo intentara. Es cierto que no se logró el objetivo, o los objetivos: ascender directamente o por el play off, pero pienso que no ha sido un fracaso. ¿Decepcionante? Claro que sí. Es más, somos muchos los que pensamos que el equipo no ha estado a la altura - ni jugadores ni entrenadores-, al nivel que exige una pelea por el ascenso a Primera. La Liga no son veinte partidos. La Liga regular son 42 y es la que te marca la hoja de ruta para alcanzar tu objetivo. Al equipo no le dio para el ascenso directo ni estuvo al nivel que exige un play off, no dando la talla y siendo incapaz de doblegar a su oponente. Decía no hace mucho tiempo Rubi que lo que pretendía, entre otras cosas, es que la gente se sintiera orgullosa de su equipo. Míster, ¿usted cree que visto lo visto se puede sentir orgullosa? Esta plantilla, por los motivos que sean y que algún día conoceremos, no ha competido al nivel de exigencia que tiene que tener un equipo que quiere estar en superior categoría. Demasiados altibajos en su juego y, a la hora de la verdad, muchas dudas que lo único que transmitían era inseguridad y desconfianza. Y no me vale que el equipo era inexperto o joven. No me valen esos argumentos, porque suenan a excusa barata. Estos mismos jugadores hicieron una más que brillante primera vuelta del campeonato y cayeron eliminados de la Copa a manos del Sevilla FC, equipo de Champions. ¿Es que no eran jóvenes o inexpertos entonces? ¡Por favor! Y sirva como ejemplo que el Girona llegó a tener en el campo hasta ocho sub-23 y el equipo no fue capaz ni de intimidarle…