El Almería actual es un equipo hecho para defender desde la posesión, para mirar más hacia adelante que hacia atrás, como era el Almería de Pedro Emanuel. Digamos que el aspecto defensivo no es la mejor virtud del conjunto rojiblanco, pero eso no significa que estas cosas no se puedan corregir, ni justifican los dos goles encajados en Zaragoza. Centros laterales rematados en soledad y con suma facilidad por el contrario. Si buscan la definición de fragilidad en el Diccionario de la Academia encontrarán 3 entradas: 1. Quebradizo y que con facilidad se hace pedazos; 2. Débil, que puede deteriorarse con facilidad; y 3. Dicho de una persona: De escasa fuerza física o moral. La fragilidad defensiva es evidente, como es una debilidad señalada durante todo el año la ausencia de un plan B por parte de Gomes, así como las evidentes dificultades para leer los partidos y acertar en los cambios (pueden tirar de hemeroteca). Sin embargo, estas dos cuestiones habrían quedado en un segundo plano si a la plantilla y al cuerpo técnico no le hubieran tocado la moral, sobre todo en los dos o tres últimos meses, con decisiones arbitrales obscenas que en cada jornada nos afectan y nos sacan del partido, como sucedió en La Romareda con la incomprensible anulación del golazo de Robertone. Queda claro que el Almería molesta y que Espanyol y Mallorca tienen que subir de forma directa. Apenas 4 horas despues del gol anulado a los rojiblancos, al Espanyol le dieron carta blanca en una jugada más clara. Dos horas antes al Mallorca no le señalaron un penalti por manos claras, en el mismo área donde a Maras, de espaldas al delantero, sí se lo sancionaron. Mentalmente el equipo está roto y es lógico que se cuestione al entrenador, ya que su labor ahora tiene que ser recuperar en lo emocional al equipo y motivarlo de cara a unos play-offs donde el ascenso sigue siendo posible, pese a árbitros y VAR. Entiendo que un cambio ahora podría ser más perjudicial que beneficioso. Creo que lo que Gomes y su cuerpo técnico han construido, su estilo, merece ser reconocido y respetado, pero eso no es incompatible con decir que tiene defectos corregibles y que pueden ser decisivos en este tramo final...