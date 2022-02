Fran, a corazón abierto

Francisco Rivera acudió al programa 10 momentos de mi vida, que presenta Anne Igartiburu en Telemadrid, e hizo un recorrido por todos los años de los que hemos sido testigos por la trascendencia familiar del torero. Lo cierto es se vio uma charla de lo más cariñosa, pero sobre todo entretenida por todos los detalles que contó sobre el eterno enfrentamiento de la familia Rivera con Isabel Pantoja.

Entre todo lo recordado, llamó especialmente la atención cómo habló de su hija Cayetana Rivera, con la que mantiene una extraordinaria relación, pero lo cierto es que siempre se ha mostrado muy celoso a la hora de hablar de la joven. En este espacio tan acogedor, no dudó en comentar cómo es su vínculo con ella, y la propia Tana entró en directo a través de videollamada para corroborar las palabras de su progenitor.

En cuanto a cómo recuerda su boda con Eugenia Martínez de Irujo, confesó que "fue brutal, lo vivimos muy bonito, el recibir el cariño de tanta gente, la boda fue divertidísima", eso sí, reconoce que fue demasiado para lo jóvenes que eran. "Nos sobrecogió todo, fue demasiado, una boda de 1.500 invitados, pero conseguimos que hubiera un ambiente de amigos. Los recuerdos son muy bonitos".

El torero desveló, para sorpresa de todos, que Carmina Ordóñez le auguró que este matrimonio no iba a llegar a buen puerto. "Mi madre sabía que éramos muy jóvenes, que era un poquito precipitado, que no estábamos ninguno o yo preparados para eso, una vida por vivir todavía. Ella lo sabía y era consciente absolutamente". Tanto es así que no dudó en aconsejar a su hijo que se marchara la noche de bodas (anécdota que contó entre risas): "La noche antes me cogió y me dijo 'esto no va a funcionar, coge a tus amigos, iros y no te cases porque no va a funcionar". Lo cierto es el que recuerdo de su madre sobrevoló toda la entrevista por ser un mujer que marcó de manera decisiva la vida de su hijo.

Sobre los objetos de su padre, Paquirri, que presuntamente Pantoja no quiere ceder a sus hijos, Fran manifestó que le ha llegado información de que su estado no es bueno, que la tonadillera no los cuida. "Lo peor de todo es que no los han cuidado, lo sé porque me lo han contado mucha gente que lo han visto. El mayoral que despreciaron y echaron me llamó y me dijo que se estaban comiendo las cosas las ratas y que estaba todo podrido y ella le dijo 'antes de dárselo a los niños, lo quemo'. Para eso hay que tener un corazón muy negro".

Por el gran cariño que tiene hacia su hermano Kiko afirma que nunca lo llevaría a juicio. "Lo que no tengo es posibilidad porque ha prescrito, judicialmente es imposible... no voy a llevar a mi hermano a un juzgado porque no, a estas alturas no. Lo que sí, que se sepa quién es cada uno".