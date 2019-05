No sin Fran

Esta semana, en su comparecencia ante los medios, Fran Fernández explicó que aplazaba de nuevo el anuncio sobre su decisión con respecto a la renovación. En un escenario griezmannesco, el técnico tiene a la afición pendiente de si continúa liderando el proyecto unionista o si decide marcharse a buscar suerte en un lugar donde se sienta más valorado.

Y es que, no nos engañemos, si Fran Fernández siguiese en Almería no sería por la suculenta oferta económica, que no la habrá. Tampoco por el respaldo del club, siempre reacio a reconocer sus méritos. Ni siquiera por el vestuario actual, con las grandes figuras del equipo en la rampa de salida. Si el almeriense decidiese permanecer en su cargo sería, además de por su propia estabilidad familiar, porque denote un ápice de ambición por parte de una entidad acomodada y en la que todos los empleados bailan al son del mandamás.

Para que un club crezca necesita tener en su estructura profesionales que así lo quieran. Es simple. Y el Almería encontró en Fran Fernández a alguien con ganas de seguir yendo a más. "Prefiero ganar 5-3 que 1-0", dijo tras el choque ante el Elche, cuestionado por la locura que se vivió sobre el césped. El almeriense tiene unas ideas muy claras, sabe lo que necesita para desarrollarlas y ha demostrado que son exitosas si cuenta con jugadores que crean en ellas. También requieren de un club que apoye su proyecto, y el Almería no parece serlo. Sencillamente, porque Alfonso García dejó de creer en la figura del entrenador hace muchos años.

Dejar ir a Fran Fernández sería dejar ir a una de las pocas personas de la entidad que se desmarca del pensamiento rácano y conservador del presidente. Sería dejar escapar a un entrenador valiente. Peor aún, sería la demostración de que el club no tiene deseos de crecer. Claro que hay vida sin Fran. Nadie es imprescindible. Lo que se perdería con la marcha del almeriense sería la poca ambición que, por primera vez en muchos años, se ha percibido dentro del club. Y ese sentimiento es más importante que cualquier fichaje.