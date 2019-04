El 3 de Marzo el Almería conseguía la que hasta la fecha es su última victoria en liga. Fue un triunfo brillante en La Romareda ante el Real Zaragoza que nos colocaba con 43 puntos en la tabla e invitaba a soñar con cotas mayores, a pesar de que aún nos quedaban, durante ese mes, dos visitas complicadas a Gijón y La Coruña, más el partido en casa ante el Granada. Quien más y quien menos hacía sus cuentas aquel 3 de marzo, y lo que es seguro es que nadie habría predicho que los hombres de FF estarían hoy con solo 46 puntos tras la disputa de 5 partidos en los que se han cosechado 3 empates, 2 derrotas y en los que solo se han anotado 2 goles. Es cierto que en ninguno de estos cinco partidos el Almería mereció perder. De hecho, si hablamos de méritos, el conjunto rojiblanco debería haber logrado al menos 6 o 7 puntos más de los que ha sumado. Sin embargo, el fútbol no va de meritos y sí de goles, y el Almería ha demostrado en este tramo liguero lo que ha sido una constante en la temporada, y es que si hubiera sido más efectivo de cara a puerta, estaría mucho más arriba en la tabla. Los rojiblancos crean ocasiones y llegadas de todos los colores, pero toman decisiones pasados de revoluciones o los nervios les juegan una mala pasada y, de esta forma, se marran ocasiones muy clamorosas semana tras semana. En Almendralejo, el Almería mereció ganar. El Extremadura no hizo nada para doblegar a los almerienses, que pisaban una y otra vez el área azulgrana, pero sin acierto. Un acierto que tampoco tuvo el colegiado, que en una jugada en la que no cabe ningún tipo de duda, decidió dar por penalti un claro piscinazo del atacante local. Owona ni lo toca. Esa jugada desniveló la balanza en un partido que fue prácticamente un monólogo rojiblanco, al que incluso también le escamotearon un penalti claro sobre Álvaro Giménez. Esta derrota ha supuesto la confirmación del frenazo que ha sufrido en sus aspiraciones de ascenso el conjunto indálico. Estas cinco últimas jornadas han supuesto un estancamiento en cuanto a puntos, no en cuanto a juego. Aún quedan 9 jornadas, pero la cosa está difícil…