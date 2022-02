Frenesí rojiblanco

Los más jóvenes no recordarán que antaño, no hace tanto, la afición del Almería ya acompañaba a su equipo en las previas de los partidos importantes. Y lo hacía -lo hacíamos- preparando un recibimiento masivo a las puertas del estadio, como los vistos en estos últimos partidos en casa, pero también empleábamos otras estrategias más complejas, pero más gratificantes cuando salían bien. Se trataba de congregar a los aficionados en la puerta del hotel de concentración de los jugadores para esperar a que salieran a coger el autobús que los llevase al estadio. Ahí, les insuflábamos fuerzas con nuestros cánticos y, una vez se hubieran marchado, emprendíamos, todos juntos, el camino al Mediterráneo. Marea rojiblanca, le llamábamos al tema. El Gran Hotel o los situados en lo alto de la Avenida Mediterráneo fueron algunos de los enclaves de estas quedadas. De hecho, si no recuerdo mal, la última gran marea rojiblanca fue precisamente en esta arteria principal, aquel 22 de junio de 2013, previa a la final del playoff contra el Girona. Cientos de almerienses nos citamos en el Hotel Elba para ver partir a nuestros jugadores hacia el estadio y, a continuación, echar a andar avenida abajo. Todo en coordinación con las autoridades, que cortaron el tráfico por los lugares por donde la afición tenía planeado pasar en masa. Banderas, bufandas, pancartas, cánticos y latas de cerveza se sucedían en aquellas marchas imborrables. La gente nos animaba desde sus balcones a lo largo del recorrido.

Pero un gigantesco paréntesis de malos resultados y desengaños ahuyentó estas iniciativas que parecían ya arraigadas. Después, fue la pandemia la que frenó nuestra ilusión cuando el equipo volvía a soñar con la Primera División. Pero ahora, en este 2022, por fin estamos viviendo un nuevo frenesí almeriensista. Saboreadlo, participad y, sobre todo, dejaos llevar. Dentro de diez años, quizás, recordemos estos recibimientos o esos días en los que nos fusionábamos para cantar el himno a capela. Y podremos decir que formamos parte de ello.