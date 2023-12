La temporada del Almería nos ha sumido en una espiral monótona y repetitiva de la que parece imposible escapar y que lo consume todo a su paso. Las tertulias de fútbol en el trabajo pasan de puntillas por el tema. Para qué hablar de lo mismo de siempre. Los grupos de WhatsApp con familiares y amigos ya no bullen cuando juega el equipo. Nadie se lamenta y nadie celebra. Silencio absoluto. Las previas se han quedado en desolación y vacío. Ni rastro de gente. El estadio cada vez se apaga más, con la afición alejada del césped en lo físico, por esas infames pistas de atletismo, y en lo emocional. La temporada 2023/24 está amagando con destrozar todo aquello que hemos ido construyendo durante estos últimos años: una masa social cada vez más amplia, con costumbres futbolísticas que se iban asentando poco a poco y con un club que se colaba en la vida diaria de los almerienses. Porque el problema no va a ser el descenso. Algo así, en condiciones normales, incluso llega a unir. Las adversidades te invitan a tirar de épica, a luchar. Te hacen viajar a Cornellá junto a cientos de aficionados en la última jornada de Liga o ir a Lugo con el único afán de no bajar a Segunda B. Ahí lloras, sufres, cantas, ríes, festejas. Te empapas de sentimiento. Pero este año eso ni siquiera existe. Todo es apatía. Frialdad. Desidia. Es una temporada en blanco. Como un terrible paréntesis. Como un año sin fútbol. Comprobar cuándo juega el equipo, ir al estadio, verlo perder y regresar a casa un poquito más aislados en la clasificación del resto de rivales. Indoloro. Gélido. Semana a semana. Cuando te aficionas a un equipo como el Almería imploras una temporada tranquila. Un año sin sufrimiento. Sin embargo, lo de este curso nos recuerda que, al menos, sufrir es sinónimo de estar vivos. El Almería murió muy rápido este año y amenaza con llevarnos de forma lenta. Todo apunta a que, desgraciadamente, lo va a conseguir.