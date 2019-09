Frótate los ojos

Almería, 5 de septiembre de 2019. Estimado Piñeiro, viví aquellas 48 horas frenéticas de la venta de la entidad y obviamente no he podido desconectar de la actualidad durante las vacaciones. La verdad es que el cambio operado en apenas un mes es para frotarse los ojos, no ya solo por los fichajes, sino por lo que está por venir a nivel de infraestructuras. La verdad es que se hace complicado mantener la cautela ante el caudal diario de novedades que emana el club, ya sea desde el Mediterráneo o desde Riad. Es bonito que la afición almeriense se reilusione tras unos años muy complicados, pero los informadores debemos mantener los pies en el suelo. Los proyectos mastodónticos suelen subir como la espuma, pero igualmente son propensos a diluirse como el azúcar. El ejemplo del Málaga de Al-Thani es cercano y un aviso a navegantes, por lo que como periodistas nos toca estar expectantes y alertar si hubiera desmanes. De momento la afición se ha ganado el derecho a disfrutar.