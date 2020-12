Fútbol en Navidad

El 2020 toca ya casi a su fin, apenas restan un par de semanas para dar por concluido este aciago año y dar la bienvenida al nuevo. Y con ello se presenta ya la Navidad, unas fechas muy señaladas en la sociedad actual y muy esperadas por los más pequeños. Unos días en los que no son pocos los que aprovechan para desconectar y pasar más tiempo con sus seres queridos. Un periodo que para muchos significa salir de una rutina en ocasiones agotadora y también tiempo de regalos. Unas semanas en las que a lo que a fútbol se refiere no son pocas las competiciones que viven una breve pausa después de unos largos meses. Pero no todas ellas paran, de sobra es conocido el Boxing Day que tiene lugar en las islas británicas. Un territorio en el que aprovechan estas fechas tan señaladas para disputar multitud de partidos en sus diversas categorías.

En esta ocasión en España habrá también fútbol durante estas fechas navideñas, aunque sin público en las gradas. La pandemia ha obligado a reajustar el calendario balompédico después de arrancar el curso más tarde que de costumbre. Hasta tres serán las jornadas que se disputen en la máxima categoría en un periodo en el que los futbolistas solían de gozar de unas pequeñas vacaciones.

Una posibilidad a estudiar cuando concluya esta maldita pandemia que tan agotados nos tiene. ¿Por qué no adaptar esta tradición inglesa a nuestro país? Unas fechas que podrían traducirse en llevar más público a las gradas aprovechando que los aficionados cuentan con más tiempo libre que de costumbre. Una oportunidad magnífica para que las familias más futboleras disfruten de su amado deporte en compañía ya sea en los estadios o ante el televisor. Fútbol y Navidad también pueden ir de la mano.