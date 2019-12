Fútbol y lluvia

Un grito se escucha más que diez silencios. Podría ser una de las explicaciones de generalizar, en clave de fútbol, afirmar que el balompié base es violencia como aseveran quienes no han pisado una instalación deportiva en su vida; aunque tampoco hay que ser ilusos y sí trabajar en esos aspectos denunciables con objeto de reducirlos al máximo. Lo que sí ha observado este periodista es una protección en los jóvenes que roza lo obsesivo. Antes el niño tenía la emoción entre alegría y miedo por esperar a que el dueño de la cochera que hacía de portería apareciese para confiscar el balón, mientras que ahora la emoción es por el Fortnite; ahora el padre pide explicaciones al entrenador sobre la posición de su hijo, antes la persona encargada de estar con los críos (solía tener sobrepeso) no compartía grupo de whatsapp con los progenitores; antes el niño miraba la clasificación, ahora lo hace el padre. Tema aparte es el de la lluvia. Es raro el día de camiseta térmica en el que no haya faltas de asistencia. No hace falta incluso que llueva, basta con que las nubes amenacen con agua. "¿Hoy hay entrenamiento?", pregunta la madre sobreprotectora de turno a pesar de que a principio de curso se avisa de que sólo se suspende si el entrenador lo anuncia. ¿Qué ocurre si un joven se moja?, ¿riesgo de resfriado?, ¿y qué ocurre si alguien se resfría? Todo esto, por cierto, puede prevenirse con una ducha cuando acaba la sesión. Pero, claro, en los vestuarios (ahora impolutos) puede haber hongos... Al que le gusta el fútbol de verdad le da igual que el sol brille con fuerza, que llueva o nieve. Incluso los mejores entrenamientos y partidos son con ese césped mojado y esas gotas que dan en la cara mientras se esprinta. ¿Le gusta de verdad el fútbol a todos los niños que lo practican?, ¿no le da vergüenza al familiar de turno anteponer la estufa y la manta a que su vástago practique su pasión mientras hace ejercicio dejando un rato la videoconsola?